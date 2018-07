Gli smartphone Samsung stanno inviando le foto del rullino ai contatti senza permesso

Brutte notizie per i possessori di smartphone Samsung. Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit ed il forum ufficiale dell'azienda, alcuni dispositivi starebbero autonomamente inviando le fotografie presenti sugli stessi dispositivi a contatti della rubrica in maniera del tutto casuale.

Un utente sostiene che il suo smartphone avrebbe inviato tutte le fotografie presenti sulla memoria del cellulare alla propria ragazza. Aspetto ancora più preoccupante è che in alcuni casi l'invio verrebbe effettuato direttamente attraverso l'applicazione che gestisce gli SMS sugli smartphone, il che va ad intaccare anche sui costi e le tariffe.

Secondo i rapporti, l'applicazione Messaggi non mostrerebbe nemmeno i file inviati, al punto che in molti lo hanno scoperto solo dopo aver ricevuto una risposta dal destinatario che si è ritrovato inondato da fotografie non sue.

Un portavoce della compagnia, parlando con The Verge ha affermato che Samsung è "a conoscenza dei rapporti" ed ha specificato che i tecnici stanno già al lavoro per far rientrare nel minor tempo il disservizio. I post sui forum indicano che ad essere interessati sarebbero i Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ma non sarebbero gli unici. Samsung sta invitando coloro che sono interessati dal problema a contattare il numero d'assistenza.

Alcuni utenti ipotizzano che il problema sarebbe da collegare ai recenti aggiornamenti al comparto di messaggistica rilasciati da alcuni operatori, tra cui T-Mobile. Il nuovo standard RCS dovrebbe rendere il testo più simile ad una chat in stile Whatsapp, con tante novità al suo interno anche a livello grafico. L'operatore però ha allontanato le accuse ed un portavoce ha invitato gli utenti a fare le dovute verifiche con Samsung.

Al momento l'unico modo per evitare il problema è revocare a Samsung Message le autorizzazioni per accedere allo spazio di archiviazione.