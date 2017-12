Gli Stati Uniti dicono addio alla Net Neutrality: la cancellazione votata dall'FCC

La, con 3 voti favorevoli e 2 contrari nella serata di ieri ha ufficialmente cancellato la Net Neutrality , attraverso la votazione di una misura che prevede la cancellazione delle normative entrate in vigore solo due anni fa sotto l'amministrazione

Queste norme impedivano ai provider di bloccare e limitare il traffico e offrire corsie preferenziali per i pagamento in rete. Gli ISP, quindi, potranno scegliere di privilegiare alcune piattaforme per i contenuti a discapito di altri, per ragioni diverse.

Il voto di ieri sera rimuove anche il Titolo II del pacchetto di leggi, ed impedisce alla FCC di mettere in atto misure dure nei confronti di coloro che non rispettano la Net Neutrality. Le nuove regole permettono ai provider di bloccare e privilegiare determinati contenuti se lo desiderano, con la novità che dovranno dichiararlo pubblicamente prima di farlo.

Una misura, quella in questione, sponsorizzata dal presidente della commissione Ajit Pai, secondo cui le regole precedentemente in atto erano praticamente inutili, in quanto i fornitori di servizi anche in precedenza non hanno mai bloccato l'accesso a determinati contenuti, ma in molti hanno fatto notare che spesso le aziende impedivano agli utenti di accedere ad app concorrenti o hanno messo in atto delle politiche quanto meno discutibili.

I sostenitori della Net Neutrality sostengono che, senza queste regole, i fornitori di servizi internet saranno in grado di controllare il traffico, mettendo in atto politiche anticoncorrenziali. Uno dei due democratici in commissione, Jessica Rosenworcel, ha definito la decisione "avventata", e mette l'FCC "dalla parte sbagliata della storia, della legge e dei cittadini americani", in quanto si tratta di una votazione che "non va bene ai consumatori, alle imprese, e a chiunque lavora in rete". Clyburn, l'altro democratico, ha affermato che le implicazioni del voto di ieri sono "catastrofiche per i gruppi emarginati e le comunità di colore che utilizzano le piattaforme internet per comunicare".

La votazione è durata circa un'ora, a causa dei lunghi discorsi pronunciati dai commissari. In un particolare momento, la sala riunioni è stata evacuata per ragioni di sicurezza e nella stanza sono entrati i cani della polizia.

La Commissione, ora che ha preso la sua decisione, avrà due settimane per mettere a punto le regole e depositarle presso il Federal Register, che nel giro di pochi mesi le renderà operative.