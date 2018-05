Gli U2 utilizzeranno la realtà aumentata nel nuovo tour di Songs of Experience

Musica e tecnologia, soprattutto negli ultimi tempi sono andate di pari passo, anche grazie alle piattaforme di streaming. A tutto aggiungeteci anche una band leggendaria come gli U2, da sempre inclini ad esperimenti e vicini al mondo tecnologico, ed il quadro è completa.

E' iniziato lo scorso 2 Maggio, a Tulsa, il nuovo tour della band capitanata da Bono Vox, attraverso cui presenterà l'ultimo lavoro Songs of Experience.

A giudicare dai primi rapporti emersi in rete, i concerti (che arriveranno in Italia il prossimo ottobre con quattro date al Mediolanum Forum di Milano) saranno caratterizzati da una vera e propria esperienza in realtà aumentata.

La band ha pubblicato un'applicazione battezzata U2 Experience che potrà essere utilizzata ai concerti, ma anche da casa, e che si basa esclusivamente sulla realtà aumentata. Basterà infatti puntare la fotocamera dello smartphone verso la copertina dell'ultimo album per vedere prendere vita il video del singolo "Love is All We Have Left".

L'applicazione, come riportato direttamente nella scheda, sarà in grado di fornire "audio ed immagini esclusive in tempo reale sia durante lo spettacolo che nella canzone di apertura", fornendo uno spettacolo rock "mai visto prima, con schermo LED che scatenerà un'esperienza audiovisiva appositamente curata che emergerà dal dispositivo mobile attraverso l'utilizzo della realtà aumentata".