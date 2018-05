Gli USA limiteranno la durata del visto per alcuni studenti e lavoratori cinesi

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America avrebbe comunicato l'intenzione di modificare la durata del visto per alcuni studenti cinesi specializzandi in discipline tecnologiche, riducendola. Dallo stesso provvedimento, in modo diverso, sarebbero colpiti anche i lavoratori: l'obiettivo è quello di proteggere il paese dal furto di proprietà intellettuali.

Queste indiscrezioni ci giungono da Associated Press; a partire dall'11 giugno la durata dei visti consegnati ai cittadini cinesi potrebbero venire limitata: pare che agli studenti già laureati in discipline tecnologiche, che abbiano intenzione di specializzarsi in robotica, aviazione o manifattura high-tech, sia permesso ottenere solo un anno di permanenza nel paese.

Caso analogo per i lavoratori, dove un ricercatore o manager impiegato in una delle aziende menzionate nella lista Commerce Department dovrà ricevere diverse autorizzazioni "extra", rilasciate da alcuni organi specializzati; un processo che dovrebbe richiedere mesi di tempo prima di permettere al suddetto lavoratore di ottenere il visto. Al momento non si conoscono quali compagnie siano incluse nella lista.

I presunti cambiamenti apportati alla gestione dei visti, riportati da Associated Press, pare siano già apparsi nel piano di sicurezza nazionale ideato da Donal Trump, risalente allo scorso dicembre; nel frattempo il presidente è impegnato su un altro fronte, interno, dato che sembra aver dichiarato guerra al colosso dell'e-commerce Amazon.