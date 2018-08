Gli utenti stroncano la nuova interfaccia di Snapchat: persi 3 milioni di utenti

Snapchat attrae sempre di più i pubblicitari, ma è in corso una vera e propria emorragia di utenti. La compagnia che controlla il servizio, infatti, ha annunciato i risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2018, e non mancano le sorprese.

Le entrate infatti sono aumentate del 44 per cento (262 milioni di Dollari) rispetto allo stesso periodo del 2017, con la perdita netta diminuita del 20 per cento a 353 milioni di Dollari, se confrontata al secondo trimestre del 2017.

Ciò che fa maggiormente discutere e riflettere è il dato relativo agli utenti attivi. Il numero è aumentato dell'8 per cento a 188 milioni nel secondo trimestre del 2018, rispetto ai 173 milioni del secondo trimestre del 2017. Tuttavia, è stato registrato un calo del 2 per cento nel secondo trimestre, rispetto ai 191 milioni di utenti attivi nel primo trimestre dell'anno in corso.

Tale calo di tre milioni può essere imputato alla non certo accoglienza calorosa che hanno riservato gli utenti alla nuova interfaccia grafica dell'applicazione, che se da una parte è stata promossa dagli inserzionisti, i quali stanno iniziando a puntare sull'applicazione, che viene vista come una piattaforma interessante visto anche il mercato a cui si rivolge. A ciò si aggiungono anche i rapporti secondo cui i problemi con l'applicazione Android avrebbero contribuito a far crescere l'insoddisfazione tra gli utenti, spingendo molti ad abbandonarla.

Soddisfatto però l'amministratore delegato della società, Evan Spiegel, il quale si è detto "entusiasta per i progressi registrati. Siamo anche ottimisti riguardo alle opportunità future, e continueremo ad investire sull'innovazione. Sono passati circa sei mesi da quando abbiamo rilasciato la riprogettazione della nostra applicazione, ed abbiamo lavorato duramente per migliorare Snapchat sulla base dei feedback ricevuti dalla community".