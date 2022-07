Un glitch del James Webb ha fatto credere agli scienziati che fosse morto

Il telescopio James Webb è la star del momento... sarebbe un peccato se qualcosa andasse storto. Così come ha recentemente rivelato uno scienziato della NASA, c'è stato un breve momento di panico quando, improvvisamente, è spuntato uno strano messaggio d'errore negli schermi degli ingegneri durante il suo dispiegamento avvenuto qualche mese fa.

L'aneddoto in questione, infatti, è stato raccontato in uno speciale di Science Channel da parte del responsabile delle operazioni della missione della NASA Carl Starr. In poche parole durante dei controlli di routine, lo schermo solare del telescopio, un pezzo chiave dell'attrezzatura che assicura che lo strumento non venga bruciato dai raggi del sole, ha riscontrato un problema tecnico (come quello della sonda Voyager 1).

Quest'ultimo ha creato una mancanza di comunicazione con il controllo missione, che ha fatto sobbalzare tutti gli addetti ai lavori. "Non abbiamo mai visto gli interruttori attivarsi, quindi ci siamo fermati", ha dichiarato Starr. Quando il parasole è stato schierato, infatti, avrebbe dovuto attivare una serie di interruttori per segnalare la sua entrata in funzione, ma così non è stato.

Quindi il team di terra si è subito preoccupato di questa mancanza. Alla fine, pensate, il controllo della missione non ha mai ricevuto conferma ufficiale del dispiegamento del parasole, ma secondo gli ingegneri termici le letture della temperatura indicavano il raggiungimento di una soglia che confermava la corretta apertura dello strumento.

Fortunatamente è stato solo un piccole errore, che non ha impedito all'osservatorio di scattare le sue spettacolare immagini.