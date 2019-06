Gmail, dal 2 Luglio Google rende le email dinamiche

Google continua a lavorare per rendere Gmail più intelligente ed utile. Dopo l'introduzione di Smart Compose e delle varie funzioni che rendono la composizione delle mail più veloce, il colosso dei motori di ricerca ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova feature.

A partire dal 2 Luglio infatti le mail di Gmail su web saranno dinamiche. Google ha infatti annunciato l'implementazione delle "Dynamic Mail", che seguiranno una versione beta tenuta con i clienti G Suite dall'inizio dell'anno.

Il tutto si baserà sul protocollo AMP, che consente di caricare le pagine molto rapidamente. Con AMP in Gmail gli utenti che utilizzeranno il servizio di posta elettronica da web (e non da client quindi) saranno in grado di accedere costantemente alla versione aggiornata della mail. L'esempio più pratico, mostrato in una gif pubblicata da Google, è quello di un utente che sta lavorando in un gruppo su Google Docs, che non riceverà più una mail per ogni modifica apportata, ma avrà accesso a tutto in un unico thread.

Google sottolinea che tramite la Dynamic Mail le "mail non invecchieranno mai" in quanto saranno costantemente aggiornate.

Il tutto abbraccia anche altre applicazioni. La novità infatti consentirà di interagire col messaggio senza dover abbandonare l'applicazione. Questo riguarderà gli inviti, i luoghi o altro. Le mail dinamiche infatti garantiranno maggiore possibilità d'interagire con i contenuti delle mail, senza lasciare Gmail.