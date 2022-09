Gmail si aggiorna su Android: c'è una piccola, interessante novità per interfaccia

In seguito al lancio della nuova interfaccia di Gmail per browser web da computer abbiamo un’altra novità lato design per l’app Gmail su Android. Se l’anno scorso abbiamo visto l’arrivo del tema del colore dinamico sullo stile Material You, oggi abbiamo una piccola, ma piacevole modifica all’interfaccia utente.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app alla versione 2022.08.07.x (dove x sta per un numero variabile a seconda dei fix rilasciati per l’iterazione attuale), infatti, tutti gli utenti di Gmail stanno notando che mancano le etichette alle icone presenti nella barra di navigazione.

Se nelle versioni precedenti si trovavano le scritte Gmail, Chat, Spaces e Google Meet sotto le icone corrispondenti, con questo update svaniscono definitivamente lasciando spazio soltanto alle icone dei rispettivi servizi. Stiamo parlando di pochi pixel rimossi dallo schermo degli smartphone; pertanto, a pochi utenti cambierà davvero l’esperienza. Ciononostante, chi apprezza questi accorgimenti lato design noterà indubbiamente l'essenzialità dell’app specialmente con Android 12 e versioni successive del robottino verde.

Questa modifica è già stata implementata per gli utenti di Gmail, ma il rilascio resta sempre graduale. Di conseguenza, l’update potrebbe arrivare con tempistiche differenti alla luce dell’intervento necessario lato server. Una cosa è certa: per il futuro possiamo aspettarci ormai piccoli accorgimenti rilasciati continuamente seguendo le linee guida del design Material You.

