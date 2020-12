Gmail è andato down per il secondo giorno di fila: che settimana!

Dopo aver trattato i problemi di oggi 16 dicembre 2020 relativi a Telegram e Spotify, torniamo ad analizzare la questione degli "inconvenienti" legati ai servizi digitali per via di un altro down di Gmail, che però per fortuna è passato quasi "inosservato" da noi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Ars Technica (in Italia ne ha parlato Repubblica), nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 2020 ci sono stati ulteriori disservizi per quel che concerne Gmail, la posta elettronica di Google. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale dell'azienda di Mountain View, in cui si può vedere che ci sono stati problemi al servizio a partire dalle ore 22:29 del 15 dicembre e fino alle ore 00:51 di oggi 16 dicembre 2020.

Per fortuna l'orario notturno ha consentito a molti italiani di non accorgersi nemmeno del problema, al contrario di quanto avvenuto martedì 14 dicembre 2020. Tuttavia, coloro che stavano utilizzano il servizio nella notte hanno riscontrato diverse difficoltà. La stessa Google scriveva alle ore 22:29 del 15 dicembre: "Siamo a conoscenza di un problema con Gmail che interessa un numero significativo di utenti". L'azienda di Mountain View conferma che si sono verificati "messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti".

Insomma, si tratta sicuramente di una settimana da dimenticare per i servizi digitali, visti i continui disservizi.