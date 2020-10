Gmail arriva su Android nella versione 'light' Go: meno pesante, stesse funzioni

Android Go, uscito nell’ultima versione a inizio settembre, è già noto agli utenti per essere la variante più leggera del sistema operativo del robottino verde. Ma non molti sanno che anche le app stesse di Google hanno una versione “light” come Gmail Go, lanciata ufficialmente sul Google Play Store negli ultimi giorni e accessibile a tutti.

Un po’ come Facebook ha creato le varianti “Lite” di Facebook e Facebook Messenger, ora il colosso di Mountain View potrebbe aver deciso di rendere disponibili a tutti gli utenti Android le varianti “Go” per permettere di scegliere tra un’app più completa (ma che richiede più risorse) e una più leggera.

Ma quali sono le differenze fondamentali? In primis manca la barra inferiore poiché non c’è l’integrazione con il servizio Google Meet, ma sembrerebbero mancare anche altri dettagli grafici che richiedono al dispositivo più risorse a CPU e RAM come ombre e rilievi. Ora che è stato introdotto anche il servizio Google Workspace non si sa come gli sviluppatori di Big G decideranno di integrare Gmail Go al pacchetto completo. Anche l’icona dell’app è diversa, dato che sotto il logo di Gmail è presente un badge rosso con scritto “Go”. Va infine notato che il framerate è limitato per ottimizzare le prestazioni in dispositivi con processore e memoria RAM limitati, causando però in questo modo un ritardo percettibile durante lo scorrimento.

Stando a quanto riportato da 9to5Google, anche le altre app Google a breve avranno una variante Go compatibile con tutti i dispositivi Android: Google Go, Gallery Go, Google Maps Go e Navigatore per Google Maps Go dovrebbero essere le prossime in arrivo (già disponibili per diversi utenti con Google Pixel), mentre Assistant Go e YouTube Go non sarebbero ancora in grado di supportare altri smartphone Android.

Se volete provare Gmail Go vi basterà andare nel Google Play Store e scaricarla, sempre se il vostro telefono è compatibile con l’app.