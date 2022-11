Google: si può tracciare un pacco anche con Gmail, ma non è ancora per tutti

Il team di Gmail è impegnato su un aggiornamento che aiuterà i propri utenti nel tracciamento dei loro pacchi e spedizioni. Una funzione decisamente molto utile, che insieme all'aggiornamento riguardante i risultati di ricerca Google dimostra l'encomiabile lavoro che il team della grande G sta facendo per ottimizzare il suo sistema di posta elettronica.

A quanto pare, questa funzione permetterà agli utenti di tracciare le proprie spedizioni in maniera rapida e precisa, senza bisogno di lasciare l'app e andare sul proprio browser. Quindi, in pratica, sarà possibile monitorare il tragitto del proprio pacco direttamente all'interno del messaggio che apparirà nella casella di posta elettronica, velocizzando così tutto il procedimento.

Sembra che la nuova funzione sarà disponibile negli Stati Uniti già nelle prossime settimane, mentre per l'Europa e il resto del mondo non è ancora ben chiaro quando arriverà. Probabilmente, però, potremo vedere sbarcare anche qui il nuovo aggiornamento prima dell'inizio delle feste, dal momento che rappresenta il periodo dell'anno in cui si fanno più acquisti online.

Niente più link o tempi di arrivo incerti, dunque. Con questa mossa, Google punta a fare di Gmail un vero e proprio punto di riferimento per il tracciamento delle spedizioni, supportando i propri clienti e rendendo l'app ancora più multi-purpose.



Nel frattempo, sempre a proposito di Google, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento dove vi spieghiamo come mettere fine al tracking delle e-mail su Gmail.