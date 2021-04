Gmail, arriva la sezione Chat in Italia: ecco come attivarla

Google sta cercando di rendere più semplice per gli utenti del popolare servizio di posta elettronica Gmail "separare" le e-mail di lavoro da quelle relative alla vita privata. In questo contesto, è arrivata la sezione "Chat", disponibile per quel che riguarda l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Gizchina, in queste ore diversi utenti hanno notato la comparsa di due nuove schede, ovvero "Chat" e "Stanze virtuali", in basso all'interno dell'app di Gmail. Per intenderci, queste due icone si posizionano tra le classiche "Posta" e "Riunioni".

In ogni caso, la funzionalità "Chat" è pensata per consentire alle persone di scambiarsi messaggi rapidi, magari tra amici, mentre le "Stanze virtuali" sembrano rivolgersi maggiormente a un utilizzo di gruppo, più precisamente per quel che concerne i team di lavoro.

Per il resto, il metodo migliore per approfondire le nuove funzionalità dell'app è quello di testarle in prima persona. Per fare questo, perlomeno su Android, basta aprire Gmail sul vostro dispositivo mobile, premere sull'icona dell'hamburger (presente in alto a sinistra), selezionare l'opzione "Impostazioni", fare tap sulla voce relativa al proprio indirizzo e-mail e spuntare la casella "Chat (accesso in anteprima)", che farà comparire a schermo le schede "Chat" e "Stanze virtuali".

Risulta inoltre necessario premere sul pulsante "Prova", in modo da confermare la propria scelta, in quanto la stessa applicazione fa sapere che questa funzionalità è in fase sperimentale e potrebbe portare a "bug e altri problemi".