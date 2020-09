Gmail, in arrivo un rinnovamento grafico completo: cambierà anche il logo

Stando a quanto riportato da 9to5Google in seguito a un teaser ricevuto in esclusiva direttamente dal colosso di Mountain View, tutte le applicazioni Google starebbero ricevendo novità grafiche nel tentativo di renderle più semplici da usare. Dopo l’aggiornamento a Maps che ha cambiato la qualità delle mappe, la prossima app potrebbe essere Gmail.

9to5Google avrebbe infatti ricevuto un’immagine teaser, che vi riportiamo in calce all’articolo, del design del nuovo logo dell’applicazione dedicata al servizio mail di Big G: il disegno è molto semplice, dato che si tratta di una “M” dal classico stile moderno caratteristico dell’azienda ma, a quanto pare, senza la famosa busta della lettera che permetteva di distinguere immediatamente l’app.

Ovviamente lo sketch contiene ancora le linee di prova e non è colorato, dunque sono attese altre modifiche nei prossimi giorni per renderlo come gli altri loghi Google aggiungendo i seguenti colori: verde, giallo, blu e rosso. A parte questo, però, il design del logo ormai è noto. Per quanto riguarda il resto dell’applicazione Gmail, invece, si conosce ancora poco sui cambiamenti grafici: probabilmente manterranno lo stesso stile moderno e intuitivo, simile a quello del nuovo Google Play Store.



A luglio il leader del team addetto allo sviluppo della G Suite Javier Soltero avrebbe inoltre dichiarato: “Le persone ci dicono di sentirsi sovraccariche di informazioni e attività a causa dei troppi strumenti. Per questo lavoreremo per rendere tali strumenti più utili e intuitivi”. Dunque possiamo attenderci anche novità nei menù dell'app.

Gli ultimi update che hanno aggiunto funzionalità grafiche riguardavano il tema scuro, arrivato su Android in Italia a fine ottobre 2019.