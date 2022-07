Gmail cambia veste: la nuova interfaccia disponibile per tutti, le novità

A poco meno di un mese dall’annuncio del nuovo design di Gmail, Google ha annunciato che la nuova interfaccia grafica del servizio di posta elettronica è ora disponibile per tutti.

Le novità sono tante, ed il rollout si completerà entro la fine dell’anno quando saranno disponibili degli importanti miglioramenti anche per Gmail su tablet, ma anche un migliore supporto per le emoji e nuove opzioni di accessibilità.

Coloro che da questa mattina si sono collegati alla versione web di Gmail, avranno sicuramente notato le tante novità che abbracciano tutta l’interfaccia grafica e che sono sintetizzate nella grafica presente in calce.

Se però non vi piace la nuova UI, potete tornare a quella vecchia direttamente dal menù impostazioni, dove nelle impostazioni rapide è stato aggiunto il pulsante “torna all’interfaccia di Gmail originale”. Una volta cliccato, non dovrete fare altro che aggiornare la pagina ed il gioco è fatto.

Tra le novità che segnaliamo lo spostamento dei pulsanti Mail, Meet, Spaces e Chat nella parte superiore. Google ha comunque pubblicato un video, che proponiamo in calce ed in alto, che spiega in maniera sintetica tutte le novità dell’interfaccia grafica.

Google sta perseguendo una strategia molto precisa: fornire ai propri utenti uno stile più unificato e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Lo scorso anno Google ha aggiornato anche l’app per Gmail, in cui sono state aggiunte chiamate e videochiamate.