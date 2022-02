Gmail cambia volto: la nuova interfaccia in arrivo potrebbe non piacere a tutti

Il 2022 sembra essere un periodo di grandi cambiamenti per le app di casa Google: mentre Google Traduttore riceve il design Material You su smartphone, Gmail si sta preparando a un importante restyling che modificherà l’interfaccia utente più moderna e adatta ai contesti lavorativi. Ecco come apparirà in futuro.

Lo screenshot che trovate in calce alla notizia arriva direttamente da Google che, con un post sul blog ufficiale, ha proprio annunciato questo cambiamento per il client di Gmail: l’approccio che potete vedere servirà a integrare la visualizzazione di più servizi forniti da Big G: dalle e-mail alle videoconferenze Meet, passando per le Chat. Come dichiarato dalla società, “Stiamo introducendo una nuova visualizzazione integrata per Gmail, che semplifica lo spostamento tra applicazioni fondamentali come Gmail, Chat e Meet in un'unica posizione unificata”.

Una volta effettuato l’accesso al servizio, gli utenti potranno pertanto vedere ancora le e-mail in primo piano ma spostate più verso il lato destro dello schermo. In questo modo, sulla sinistra troverà più spazio una barra laterale con collegamenti rapidi a Chat, Spaces e Meet. Tutte le notifiche dei detti servizi saranno visualizzabili in un unico posto con delle “bolle” per nuovi messaggi e altro ancora.

Tutto ciò sarà disponibile a partire dall’8 febbraio 2022 sotto forma di opzione di visualizzazione facoltativa, dalla quale si potrà tornare indietro in qualsiasi momento fino al secondo trimestre del 2022, quando diventerà il look ufficiale. Si deve precisare, però, che si tratta di una novità per tutti gli account utente di Google Workspace, G Suite Basic e Business.

