Gmail: come abilitare la funzione Smart Compose presentata ieri da Google

Nel corso del keynote tenuto nella serata di ieri al Google I/O, il colosso dei motori di ricerca ha anche svelato il nuovo Gmail, con tanto di funzione Smart Compose che utilizzando l'intelligenza artificiale facilita la composizione dei messaggi attraverso dei suggerimenti di parole per completare le frasi.

La funzione è radicalmente diversa rispetto a Smart Reply, in quanto si basa su un'intelligenza artificiale di Google che attraverso alcuni algoritmi capirà come siamo soliti comporre i messaggi e fornirà di conseguenza consigli sempre più personalizzabili.

Smart Compose arriverà pubblicamente nel corso dell'estate, ma come sempre Google ha già lanciato una versione beta.

Per accedervi già da subito, basta attivare il nuovo Gmail (attraverso il menù a tendina accessibile tramite la rotellina presente in alto a destra su Gmail.com), quindi selezionare impostazioni, spostarsi nel menù "Generale" e scorrere verso il basso fin quando per attivare l'accesso sperimentale alle funzioni.

Al momento, anche in caso di attivazione, ancora non è disponibile la funzione Smart Reply, che verrà distribuita a tutti gli utenti nelle prossime settimane e mesi, presumibilmente in fase beta.

Il riscontro ottenuto durante il keynote per Smart Reply è stato ottimo, ma ora la palla passa agli utenti che dovranno testarlo quotidianamente per capire le reali potenzialità.