Gmail, come effettuare chiamate da Android e iOS? La funzionalità è arrivata!

Se finora siete riusciti a "sfuggire" alle videochiamate di Gmail, a breve potreste invece dover avere a che fare con quel tipo di avviso su smartphone. Infatti, è arrivato il supporto ufficiale alla funzionalità su Android e iOS.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Wccftech, nonché come ufficializzato mediante il blog ufficiale di Google, è in fase di rilascio una feature che permette, nel contesto delle chat 1:1, di avviare una chiamata o una videochiamata tramite l'app ufficiale di Gmail per dispositivi mobili.

Fare questo è estremamente semplice: sono stati aggiunti degli appositi pulsanti che compaiono in alto a destra della chat. Google ha inoltre implementato un banner che fa capolino nella parte superiore dello schermo per mostrare all'utente che è in corso una chiamata o una videochiamata. Per il resto, chiaramente non mancano le notifiche legate alle chiamate perse.

La funzionalità è in rollout anche per gli utenti "comuni", nonostante Google sembri mantenere un occhio di riguardo per quel che concerne i clienti Google Workspace. In ogni caso, al momento in cui scriviamo la funzionalità potrebbe non aver ancora "raggiunto" il vostro dispositivo, in quanto il rilascio è iniziato nella giornata del 6 dicembre 2021 e stando alla società di Mountain View potrebbero volerci anche più di 15 giorni affinché la feature risulti effettivamente utilizzabile da tutti.