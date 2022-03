Gmail, cosa significa che l'account è usato in altre posizioni? Svelato l'arcano

Probabilmente sarà capitato anche a voi, dopo aver effettuato l'accesso a Gmail da un qualsivoglia browser: in basso a destra, senza troppi altri avvertimenti, può comparire la temuta scritta "Questo account è attualmente in uso in altre X posizioni". Qualcuno potrebbe chiaramente temere per il proprio account: è bene fare alcuni controlli.

Partiamo subito col dire che questo messaggio che compare all'interno del sito Web di Gmail viene generalmente evidenziato in giallo e spesso non è accompagnato da alcuna e-mail di sicurezza (per intenderci, quelle che in genere vengono inviate quando si effettua il login da un nuovo dispositivo). Questo perché si tratta di una sorta di "warning", un avvertimento.

Il modo in cui il tutto viene esplicitato può però effettivamente lasciare spazio a dubbi. Infatti, nella pagina principale di Gmail, ovvero quella in cui sono presenti i vari messaggi di posta elettronica, si legge semplicemente che il profilo è in uso in altre posizioni, senza maggiori indicazioni. Ciò che potreste voler fare quando compare questa indicazione è dunque semplicemente fare clic sul pulsante "Dettagli".

In questo modo, noterete che vengono fornite maggiori indicazioni in merito all'avvertimento di sicurezza: più precisamente, viene esplicitato che "Posizione potrebbe essere riferito a una sessione diversa nello stesso computer". Ecco dunque svelato l'arcano: se vi trovate nella vostra abitazione e nella tabella degli IP che hanno eseguito l'accesso, presente in basso nella pagina "Dettagli", c'è un singolo indirizzo IP, ovvero quello relativo alla rete di casa, probabilmente semplicemente avete eseguito voi stessi più operazioni.

Dovete sapere che a volte utilizzando, ad esempio, l'app Gmail dallo smartphone (o nel caso quest'ultima esegua un "refresh" automatico o simili) ed eseguendo poi il login da PC, si può potenzialmente attivare il "warning", anche se in realtà siete stati semplicemente voi a sfruttare più volte il vostro profilo. In determinati casi potreste inoltre vedere un indirizzo IP diverso legato al cellulare, in quanto magari avete fatto uso della connessione dati.

Insomma, la questione è un po' "intricata", ma spesso quel "warning" compare anche semplicemente per più operazioni svolte dallo stesso utente o magari per via di qualche cookie cancellato (anche se chiaramente è sempre bene non sottovalutare il messaggio e magari dare un'occhiata a dispositivi e IP).

Per il resto, se avete qualche dubbio in merito al vostro account, ricordiamo che esiste la possibilità di effettuare tutti i check di sicurezza del caso, compreso dare un'occhiata ai dispositivi utilizzati, semplicemente collegandosi all'apposito portale di Google e sfruttando le opzioni presenti nella sezione "Sicurezza" (una volta effettuato il login). Inoltre, uno strumento di protezione messo a disposizione da Google è la 2FA, ovvero l'autenticazione a due fattori.

Per tutti i dettagli del caso relativamente a questa ulteriore misura di sicurezza, che potreste pensare di attivare se tenete particolarmente alla sicurezza del vostro account, potreste voler dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di Google. In ogni caso, era giusto approfondire la questione e far notare che la comparsa del singolo avviso citato in precedenza non corrisponde per forza di cose alla compromissione dell'account, anzi spesso è semplicemente dovuta a operazioni dell'utente (chiaramente online su portali come Reddit gli utenti preoccupati non mancano di certo). Nonostante questo, è sempre importante prestare la giusta attenzione al singolo caso, magari effettuando i dovuti controlli.