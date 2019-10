Gmail, disponibile il tema scuro su Android 10 in Italia per i primi utenti

Dopo il Play Store, un altro importante servizio di Google si aggiorna e rende disponibile il tanto atteso tema scuro. Stiamo parlando di Gmail, l'applicazione di posta elettronica di BigG, che ha appena ricevuto anche in Italia la Dark Mode.

Le prime segnalazioni sono arrivate da oltreoceano, da Gizmodo, ma vi possiamo confermare che la funzionalità è già attiva anche in Italia. Infatti, alcuni utenti affermano di essere già riusciti a ottenere il tema scuro di Gmail sul proprio smartphone con Android 10 semplicemente abilitando l'apposita opzione dalle Impostazioni. Anche in questo caso quindi, come già avvenuto per Instagram e per il Play Store, la Dark Mode sembra essere legata alle opzioni di sistema.

Google non ha ancora commentato ufficialmente il rilascio del tema scuro per la sua applicazione di posta elettronica, ma aveva già parlato, qualche mese fa, di un "rilascio a breve" tramite il suo sito ufficiale. In quel caso, si parlava dell'inizio del rollout a partire dal 24 settembre, ma a quanto pare ci è voluto un po' più di tempo per portare la funzionalità a un vasto numero di utenti (anche se i primi utenti potrebbero già averla ricevuta qualche giorno in anticipo). In ogni caso, il tema scuro per Gmail dovrebbe essere in rollout anche per iOS 13.