Gmail down oggi 29 Gennaio: il servizio di posta elettronica di Google non funziona

Problemi per Gmail, il servizio di posta elettronica di Google. Negli . ultimi minuti si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte degli utenti che non riescono a scaricare la propria corrispondenza.

Segnalazioni sono arrivate da tutto il mondo, con rapporto proveniente dall'Europa, Nord America, Sud America ed Asia.

Anche i siti web Down Detector e Outage Report sono stati inondati di lamentele da parte degli utenti, ed anche la dashboard della G Suite riferisce che Gmail, Google Drive ed Hangouts stanno riscontrando una momentanea interruzione del servizio.

A quanto pare, per quanto riguarda Gmail, il sistema restituirebbe il codice errore "404" nel momento in cui si tenta di accedere al servizio.

Come riportato dai colleghi di 9to5Google, il motore di ricerca avrebbe iniziato a spedire alcune mail agli utenti G Suite per avvisarli del problema. Una correzione è prevista nei prossimi minuti e vi terremo come sempre aggiornati sullo stato del servizio. Come sempre vi invitiamo a segnalare eventuali disservizi tramite i commenti per permetterci di aggiornare la notizia in maniera rapida.



Agg. 14:09 - Google ha reso noto che i problemi sono in via di risoluzione. Gli utenti però continuano a segnalare disservizi con il download della posta elettronica e su Down Detector continuano ad arrivare segnalazioni.