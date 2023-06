Gmail, fate attenzione a questo grave bug: potrebbe seriamente ingannarvi

Se pensavate che l'approdo delle spunte blu su Gmail potesse mettere la parola fine al phishing, vi sbagliavate di grosso. A quanto pare, infatti, sarebbe possibile aggirare il sistema, e non è affatto una buona notizia.

A rendersene conto è stato un ingegnere specializzato in cybersicurezza, Chris Plummer, il quale avrebbe ricevuto un'email truffa da un indirizzo verificato da Google che si spacciava per UPS. Insomma, la solita truffa del pacco, ma con una marcia in più. Sì, perché una spunta di verifica in bella mostra potrebbe ingannare anche un utente consapevole e attento ai rischi della rete; lo stesso utente che, magari, in assenza del segno di verifica, non si farebbe mai trarre in inganno da questo sistema di truffa online.

Curiosamente, la storia prosegue con una segnalazione di assistenza da parte di Plummer a Google, che viene in prima battuta liquidata poiché si tratterebbe di un "comportamento calcolato".

A una seconda richiesta dello specialista, però, l'azienda ha risposto che "dopo aver dato un'occhiata più da vicino, ci siamo resi conto che non si tratta di una vulnerabilità SPF generica. Riapriremo questa segnalazione", spiegando che sarà un team specializzato a condurre appropriate indagini in merito e scusandosi per la precedente risposta, evidentemente troppo superficiale.

Dopo l'accettazione della segnalazione, Google ha riconosciuto il problema con priorità P1, quindi molto urgente. Tuttavia, fino alla risoluzione del problema, si esortano tutti i lettori a prestare particolare attenzione anche e soprattutto agli utenti Gmail verificati.

A proposito di posta elettronica di Google, ricordatevi di accedere ai vostri profili più datati se intendete conservarli: presto molte vecchie caselle Gmail verranno eliminate definitivamente.