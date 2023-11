Gmail, Google dichiara guerra alle newsletter spam: il nuovo strumento

Annunciata nell'ultimo aggiornamento delle funzionalità spam di Gmail sul blog ufficiale, la nuova feature per la cancellazione rapida della sottoscrizione alle newsletter commerciale inizia a fare capolino sul web.

La funzione, per il momento presente solo sull'app Android di Gmail, è disponibile dalla build numero 2023.11.12. Attualmente il pacchetto è installabile solo tramite APK, ma per il rollout definitivo non dovrebbe mancare molto.

Localizzata in inglese, nelle prime immagini l'app mostra chiaramente il nuovo bottone "Unsubscribe" in alto accanto al mittente. Sarà cura dell'applicazione analizzare la mail per comprendere se si tratta di una newsletter o meno, in modo tale da farlo apparire solo in maniera elettiva.

Solitamente, per cancellarci da una newsletter dovremo scendere in calce alla mail per cercare il link alla fine del messaggio promozionale. Solitamente si tratta di un tasto molto piccolo, nascosto tra i vari disclaimer. In più, premendo il tasto verremo portati sul sito web del mittente, dove dovremo dare conferma della nostra volontà. Premendo il tasto "Unsubscribe" di Gmail, tutto questo sarà solo un ricordo, dato che potremo cancellarci senza dover dare alcun tipo di conferma o spiegazione.

Questa non è l'unica novità di novembre 2023 per l'azienda, dato che in rete sono apparsi nuovi rumor sulla misteriosa applicazione Google Cubes, un raccoglitore di contenuti dalle proprie app preferite sul cui funzionamento però si sa ancora molto poco.