Gmail, Google Drive e Meet non funzionano in molti Paesi oggi 20 agosto 2020

Altro giorno, altri problemi a qualche servizio. In seguito al down di ieri legato a Spotify, oggi al centro del disservizio ci sono svariate piattaforme di Google.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e TechCrunch, diversi servizi dell'azienda di Mountain View stanno avendo problemi un po' in tutto il globo oggi 20 agosto 2020. Infatti, come si può vedere nella mappa di Downdetector, le segnalazioni arrivano da parecchie zone, dall'Australia agli Stati Uniti d'America, passando per l'India e per alcune aree dell'Italia. Insomma, si sta parlando di una sorta di down "globale".

Dal canto suo, Google ha confermato i problemi tramite il suo sito ufficiale dedicato a G Suite. Al momento in cui scriviamo, l'ultimo aggiornamento pubblicato dall'azienda di Mountain View risale alle ore 08:07 di questa mattina, ma la società promette di informare ulteriormente gli utenti e di fornire delle tempistiche di risoluzione del problema entro le ore 10:00 di oggi 20 agosto 2020.

Non è dunque ancora chiaro quali siano le cause del down odierno, ma quel che è certo è che molti utenti lamentano l'impossibilità di accedere a svariati servizi di Google, da Gmail a Drive, passando per Meet. In ogni caso, noi abbiamo provato ad accedere alla nostra casella di posta elettronica e ci siamo riusciti senza problemi, quindi sembra che il down non coinvolga tutti gli utenti.