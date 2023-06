Gmail, l'IA generativa di 'Aiutami a Scrivere' arriva anche sull'app per Android ed iOS

Dopo l’implementazione su PC della funzione “Aiutami a Scrivere”, Google ha annunciato la disponibilità anche nell’app Gmail per Android ed iOS del sistema che sfruttando l’IA generativa aiuta gli utenti con la composizione delle mail.

Come avviene sulla controparte desktop, “Help Me Write” (questo il nome in inglese) è accessibile attraverso un pulsante ad hoc che è posizionato in basso a destra nell’UI. Facendoci tap su, si visualizzerà un prompt con il tasto “Crea” che consente di generare messaggi e testo da inserire nella mail. Ovviamente viene anche data la possibilità di modificare il testo per finalizzare il messaggio prima di inviarlo.

Presente anche il tasto “Mi Sento Fortunato”, che è integrato anche nel motore di ricerca.

Google sottolinea che lo strumento “Aiutami a Scrivere” di Gmail è disponibile solo per gli iscritti al programma Workspace Labs su Android ed iOS, e non è chiaro quando sarà disponibile per tutti.

Nelle scorse ore è anche emersa la notizia che le spunte blu di Gmail possono essere falsificate, come spiegato da un ricercatore su Twitter. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato però che correrà presto ai ripari per fare in modo che la falla venga corretta e per evitare che sempre più persone possano sfruttarla per attacchi di phishing.