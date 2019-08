Gmail: l'IA ci salverà da errori grammaticali imbarazzanti

Google continua a lavorare per migliorare il proprio servizio di posta elettronica Gmail. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità che, basandosi sull'intelligenza artificiale, correggerà gli errori grammaticali prima di inviare una mail.

Il tutto si estenderà anche agli errori di ortografia, che sono comuni soprattutto per coloro che inviano quotidianamente tanti messaggi di posta elettronica.

La più interessante però è senza dubbio quella relativa al rilevamento degli errori grammaticali, che ci consentirà di inviare email corrette. Le feature saranno attivate come impostazione predefinita sugli account, il che vuol dire che non sarà chiesto alcun passaggio per abilitarle. Non è noto quando e se saranno disponibili in Italia, ma potranno essere identificate tramite due icone integrate nella finestra di scrittura dei messaggi. Inutile dire che il tutto non si estenderà ai client di terze parti come Thunderbird o Mail di Apple.

I problemi grammaticali verranno evidenziati con una linea blu che, se cliccata, suggerirà le possibili correzioni. In caso di correzione automatica, invece, le modifiche saranno sottolineate in rosso e chiaramente sarà possibile annullarle.

"Queste funzionalità possono anche aiutarti a scrivere e modificare con maggiore sicurezza i messaggi, soprattutto se sei madrelingua. Con il nostro approccio basato sull'AI, puoi comunicare in modo più intelligente e veloce" ha affermato Google.

Le correzioni grammaticali saranno tutte basate sull'intelligenza artificiale ed il deep learning, "poichè i modelli di comprensione linguistica usano miliardi di frasi ed espressioni comuni per conoscere automaticamente il mondo".

La nuova feature si aggiunge alla programmazione delle mail introdotta lo scorso marzo.