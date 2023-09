Gmail, importante novità da Gennaio 2024: via la versione HTML, gli utenti protestano

Google ha annunciato che rimuoverà la versione Basic HTML di Gmail nel Gennaio 2024, per puntare sulla variante più evoluta. La novità è stata notata da alcuni utenti nei documenti di supporto di Gmail.

Come si può leggere direttamente a questo indirizzo, Google specifica che “puoi visualizzare Gmail sul tuo browser nella versione Basic HTML fino a gennaio 2024. Dopo questa data, Gmail passa automaticamente alla visualizzazione Standard”. In una dichiarazione resa a The Register, il motore di ricerca ha spiegato che “la visualizzazione Basic HTML di Gmail è una versione precedenti di Gmail che è stata sostituita da una variante moderna più di 10 anni fa, e non includono tutte le funzionalità complete di Gmail”.

La decisione non è stata accolta favorevolmente da tutti gli utenti: alcuni infatti evidenziano che “molte persone cieche utilizzano la versione HTML di Gmail, e non credo siano felici di sentire questo”. Patrik Patel su Mastodon si sofferma anche sul fatto che negli ultimi mesi Google ha reso più difficile trovare l’interfaccia Basic HTML, un chiaro presagio di ciò che è stato annunciato poi nelle scorse ore.

Nel frattempo, sempre dal fronte Google di recente è stato annunciato che Google Bard diventerà ancora più potente in Italia grazie ad una nuova serie di funzionalità.