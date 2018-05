Gmail: in arrivo la nuova funzione Smart Compose, aiuti nella composizione tramite IA

Dopo aver allietato gli spettatori con lo spettacolare "minigioco" World Draw, Google ha deciso di partire subito in quarta con gli annunci. In particolare, si è parlato di Gmail, per il quale è stata annunciata la nuova funzionalità Smart Compose, ovvero l'aiuto nella composizione delle mail tramite intelligenza artificiale.

Nelle prossime due settimane, se sceglierete di utilizzare la nuova esperienza utente di Gmail, potreste notare una nuova possibilità quando scriverete un'email. Infatti, per alcuni utenti verranno visualizzati i suggerimenti di parole inline. In parole povere, un'intelligenza artificiale cercherà di capire il contesto in cui state scrivendo una determinata frase e cercherà di completarla per voi. Si tratta di una funzionalità molto più avanzata di Smart Reply.

Smart Compose sfrutta la tecnologia AI di Google. Una volta che il vostro account Gmail verrà abilitato a utilizzare la tecnologia in questione, gli algoritmi lavoreranno in background per monitorare quello che state digitando, in modo da fornirvi consigli sempre più "personalizzati".

Il collega Antony Karcz di Forbes ha potuto testare il tutto in anteprima e ha scritto in merito: "All'inizio l'ho trovato un po 'scialbo, e non così preciso, visto che suggeriva cose come "questa settimana" quando invece volevo scrivere "domani". Ma dopo un paio di giorni di utilizzo, l'assistente Smart Compose ha avuto un'idea molto migliore di ciò che volevo scrivere e in quale contesto. Soprattutto per le frasi comuni che tendiamo ad usare spesso, come 'fammi sapere cosa ne pensi', Smart Compose è un ottimo modo per ottenere più velocemente ciò che vuoi dire nelle tue e-mail. Fornirà anche suggerimenti contestuali come 'Buon fine settimana!' quando componi un'email di venerdì".