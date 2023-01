Gmail lancia il tracking dei pacchi rapido in Italia: ecco come funziona

Vi ricordate della funzionalità di tracking dei pacchi di Gmail? Ebbene, adesso è arrivato il "momento clou", in quanto la feature risulta ufficialmente disponibile anche in Italia: ci apprestiamo dunque a spiegarvi come funziona il tutto.

Come riportato anche da 9to5Google e Gizchina, la novità, che è attualmente in fase di rollout anche all'estero, risulta attivabile dalle impostazioni dell'app Gmail per dispositivi mobili. Per farvi un esempio concreto relativo ad Android, in questo caso basta premere sull'icona delle tre righe presente in alto a sinistra, selezionando successivamente la voce "Impostazioni", collocata in basso.

Dopodiché, dopo aver selezionato l'indirizzo e-mail per cui si vuole procedere (chiaramente potrebbero essere associati più indirizzi di posta elettronica all'app Gmail), basta scorrere la pagina verso il basso fino alla sezione "Generali". Proprio nell'ambito di quest'ultima risiede, infatti, l'opzione "Monitoraggio della spedizione".

La descrizione della feature recita: "Google comunicherà i numeri di riferimento dei tuoi pacchi ai corrieri. Riceverai aggiornamenti sullo stato qui in Gmail". Una volta abilitata la funzionalità, compariranno dunque, contestualmente alle mail dei classici store online come Amazon, dei "banner" che forniranno rapide indicazioni sulla data di arrivo stimata, nonché informazioni sullo stato dell'ordine in generale. Insomma, mediante la nuova funzionalità risulta possibile tenere traccia in pochi secondi di quanto si è acquistato, senza nemmeno dover uscire da Gmail.