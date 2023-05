Gmail ora può scansionare il dark web per rafforzare la sicurezza degli account

Nuova funzione di sicurezza in arrivo sugli account Google. Nel corso della corposa conferenza tenuta ieri all’I/O, dove è stato annunciato il nuovo Google Pixel 7a, il gigante dei motori di ricerca ha svelato un sistema che permetterà di scoprire se il proprio indirizzo email sia stato pubblicato sul dark web.

Nelle prossime settimane, nella fattispecie, Google estenderà il suo Dark Web Report a tutti gli account Gmail negli Stati Uniti. Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, il sistema esegue una scansione per verificare se il proprio indirizzo Gmail sia stato pubblicato nel dark web e consiglia una serie di passaggi per rafforzare la sua sicurezza online. La feature si aggiunge al gestore di password integrato in Chrome che offre un’elevata sicurezza con la protezione dei dati. La pubblicazione delle informazioni personali sul dark web solitamente coincide con violazioni ai danni di servizi a cui si è iscritti, e potrebbe aprire le porte a tentativi di furto d’identità, frodi bancarie e phishing.

Fino ad ora il Dark Web Report era disponibile esclusivamente per gli iscritti a Google One, ma ora sarà accessibile a tutti inizialmente negli USA, e poi in “alcuni mercati internazionali selezionati”.

Non si tratta dell’unica novità per la sicurezza svelata dal gigante di Mountain View, che si è a lungo soffermato su questo aspetto, allo scopo di proteggere meglio coloro che utilizzano i propri prodotti e servizi. Sono in arrivo infatti alcune protezioni antispam anche per Google Drive ed una migliore eliminazione della cronologia delle ricerche in Maps.