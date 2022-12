'Goblin Mode' è la parola del 2022 secondo Oxford, ecco di cosa si tratta

Il 2022 sta volgendo al termine ed è arrivato il momento dell'Oxford Word of the Year. L'encomio quest'anno va alla parola "Goblin Mode", che ha catturato un po' tutti ed è stata scelta (per la prima volta in assoluto) da oltre 300.000 voti.

La modalità Goblin è "un tipo di comportamento che è impenitentemente autoindulgente, pigro, sciatto o avido, in genere in un modo che rifiuta le norme o le aspettative sociali", si legge in una dichiarazione di Oxford Languages - che ricordiamo sono gli stessi creatori dell'Oxford English Dictionary - durante l'annuncio del vincitore.

Non si tratta di una parola coniata quest'anno, poiché ha fatto la sua prima apparizione nel 2009 su Twitter, ma un po' come il termine "vax", "selfie" (rispettivamente parola dell'anno nel 2021 e nel 2013) o "NFT" si tratta di un'espressione utilizzata abbondantemente durante il corso del 2022 su giornali, riviste e sugli immancabili social media.

Probabilmente in Italia non l'abbiamo sentita nominare molto spesso come in altri paesi, che ha guadagnato il 93% dei voti del pubblico. Come seconda classificata si trova la parola "metaverso" (nonostante solo una persona su cinque sappia cosa sia), mentre "#IStandWith" al terzo. Ricordiamo, inoltre, che i primi tre nomi sono stati decisi dai lessicografi della Oxford University Press prima che la decisione finale fosse presa dal pubblico anglofono di tutto il mondo.

"La 'modalità Goblin' risuona con tutti noi che a questo punto ci sentiamo un po' sopraffatti. È un sollievo riconoscere che non siamo sempre al top", ha affermato Casper Grathwohl, presidente di Oxford Languages.