Basta una goccia di latte nel caffè per migliorare la nostra salute

Dopo avere scoperto che il caffè non ci dà energia in più potreste pensare di avere ormai capito tutto della mitica bevanda amata in tutto il mondo, ma vi sbagliate. La scienza ha infatti dimostrato, con uno studio recente, che l'aggiunta di un goccio di latte può aumentare i benefici per la salute in un modo molto particolare.

I ricercatori dell'Università di Copenaghen hanno studiato nel dettaglio il modo in cui i polifenoli, molecole organiche naturali largamente presenti negli alimenti di uso comune – compresi vino rosso, caffè e birra -, interagiscono con gli amminoacidi, ovvero l’unità strutturale primaria delle proteine. Altri studi nel passato hanno suggerito che i polifenoli possono rallentare l'ossidazione di sostanze chimiche sane proteggendo il corpo dalle malattie, controllando l’infiammazione delle cellule.

Ebbene, senza scendere nei minimi dettagli scientifici, questa ricerca (pubblicata nel Journal of Agricultural and Food Chemistry) ha dimostrato che i polifenoli si legano alle proteine anche unendo semplicemente caffè e latte: “Il nostro risultato dimostra che la reazione tra polifenoli e proteine avviene anche in alcune delle bevande al caffè con il latte che abbiamo studiato. In effetti, la reazione avviene così rapidamente che è stato difficile evitarla in tutti gli alimenti che abbiamo studiato finora. I nostri risultati possono essere utilizzati come riferimento importante nelle applicazioni di addotti formati da composti fenolici e aminoacidi in futuri alimenti funzionali o prodotti medicinali che mirano a modulare le malattie metaboliche, neurologiche o immuno-correlate”, ha dichiarato la ricercatrice e coautrice Marianne Nissen Lund.

Ora come ora, come si può comprendere dalle dichiarazioni, è difficile inquadrare il vero effetto di questo sorprendente legame. Saranno necessarie ulteriori ricerche per capire perché e cosa significano questi risultati per la salute umana.

