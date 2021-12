Godiamoci insieme gli spettrali suoni di Ganimede catturati dalla sonda Juno

Ganimede è una delle lune di Giove, nonché la più grande che si conosca nel Sistema Solare e da anni è al centro dell'interesse scientifico per via del possibile oceano d'acqua nascosto sotto la sua superficie. Di recente, Ganimede è stato intercettato dalla sonda Juno, che ha acquisito alcuni "suoni" sorprendenti.

Il 7 giugno 2021, Juno ha condotto un sorvolo ravvicinato di Ganimede (detto "fly-by") e ha registrato le onde elettromagnetiche emesse dalla luna. Queste onde sono prodotte dalla magnetosfera del pianeta, e sono state captate dalla sonda mediante lo strumento "WAVES".

Ovviamente, tali emissioni - trattandosi di radiazioni elettromagnetiche molto deboli - non possono essere considerate veri e propri suoni (anche perché, nello Spazio, non ci sarebbe possibilità ai suoni di propagarsi); gli scienziati però sono in grado di prendere i dati raccolti e di trasporli a frequenze più alte, spostandole nella gamma audio che ci è permesso sentire. È già stato fatto in passato per scoprire come suonano Giove, Saturno e le comete

Il risultato ottenuto è stato un insieme di spettrali e inquietanti acuti e riverberi ritmati, che potete apprezzare nel video che trovate allegato in questa news. Il brusco cambiamento a frequenze più alte a metà della registrazione rappresenta lo spostarsi della sonda Juno da una regione all'altra della magnetosfera di Ganimede.

Trasporre i dati in frequenze audio non è solo un mero divertimento: è un modo diverso di accedere e studiare i dati, il che permette di scoprire dettagli che magari prima della "sonificazione" erano stati trascurati.

Ganimede è l'unica luna del Sistema Solare che sembra sia dotata di una magnetosfera. Sebbene debolissima è comunque presente, anche se studiarla in maniera isolata non è facile dato che il corpo celeste è praticamente immerso nell'enorme magnetosfera di Giove.