La Godzilla Challenge continua: il rapper italiano Drimer sfida Eminem

La sfida lanciata da Eminem qualche giorno fa, la cosiddetta Godzilla Challenge, continua ad appassionare gli amanti del rap, compresi quelli italiani. Infatti, negli ultimi giorni ci sono stati diversi artisti nostrani che hanno deciso di provare a rappare il più velocemente possibile, scandendo bene le parole, sulla base del brano "Godzilla".

Vi abbiamo già messo a conoscenza del tentativo di Sensei, ma in realtà anche un altro dei rapper italiani più veloci ha deciso di mettersi alla prova sullo stesso beat. Stiamo parlando di Drimer, artista conosciuto per canzoni come "Ultimatum" e "Noi non vi vogliamo", nonché per la partecipazione al format "Real Talk". Come già accaduto nel caso di Sensei, Drimer ha rappato un testo in italiano.

Potete vedere il risultato, pubblicato dal rapper sul suo profilo Instagram ufficiale, direttamente mediante il player presente qui sotto. Vi ricordiamo che il brano "Godzilla (feat. Juice WRLD)" è contenuto nell'ultimo album di Eminem, uscito il 17 gennaio 2020 e chiamato "Music to Be Murdered By". Recentemente, è stato rilasciato anche un lyric video ufficiale del brano.

Nel frattempo, l'hashtag #GodzillaChallenge sta impazzando sui social network e, se siete interessati, vi consigliamo di farvi un giro dalle parti di Twitter, dove potete trovare innumerevoli video di persone che tentano di sfidare Eminem. Da segnalare anche il fatto che il noto rapper statunitense Twista ha dichiarato di voler accettare la sfida. Insomma, probabilmente ne vedremo ancora delle belle.