Godzilla Challenge di Eminem, lo spettacolo non si ferma: ecco il rapper italiano Arangino

La Godzilla Challenge lanciata da Eminem sta continuando a dare spettacolo, intrattenendo gli appassionati di rap, scena italiana compresa. Ebbene, da qualche ora si è aggiunto un nuovo contendente: il rapper nostrano Arangino.

Conosciuto per la velocità del suo rap e per brani come "Trick in Play" e canzoni in featuring con Gemitaiz e altri artisti, il rapper ha già ricevuto i complimenti del collega Sensei, che ha lasciato un "fortissimo e originalissimo" sotto al video della Godzilla Challenge pubblicato su YouTube. Insomma, dopo il succitato Sensei e Drimer, un altro artista della scena italiana ha deciso di mettersi alla prova, rappando in italiano sull'ormai famosa base di "Godzilla".

Vi lasciamo di seguito il testo, così come scritto nella descrizione del video.

"Ho provato mille volte a riprendere questo aereo

Purtroppo ho prenotato ed ho perso l'ultimo treno

Poi dopo è precipitato e sono in piedi per un pelo è meglio avere un posto a terra piuttosto che stare in cielo

Inaspettato questo colpo a bruciapelo

Avete dimenticato quanto fila questo flow

Santo cielo ma dov'ero ieri

Almeno c'ero quando ciò era vero

Ed eravamo fuori in piena scena hip hop

Dimmi che sono invisibile

Ho un suono impossibile simile al suono di un missile

Assimilo e semino panico

appena io sibilo supero e semino subito stupidi che vedo lontani anche se non supero.. Manco il mio limite

Ho rime in esubero sono inconfondibile

Mi viene così naturale è inconcepibile

Incompatibile con voi è capibile

E in quanto a liriche infallibile oh

Mi ostino a trovare un livello divino ma infine combino il mio genio al delirio e mi esprimo

Come arangino

oppure al Pacino come nel padrino

e come tarantino continuo un cammino e delineo con arte e sussidio la via per distinguermi e spingermi oltre e ripetermi

solo che sono ancora un mostro

Perché nelle vene mi scorre parecchio inchiostro

Sono così preso bene vi rimetto al vostro posto ehi

quando suono si sente che sono un mostro

Un prodotto così folle è un talento che non ha costo".