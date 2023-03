Nella gola dell'essere umano c'è un 'nuovo' organo e pochi lo sanno

Gli esperti del Netherlands Cancer Institute (NKI), dell’Amsterdam UMC, UMCG e UMC Utrecht hanno scoperto che nelle profondità della gola umana ci sono ghiandole salivare mai analizzate prima. Esse sono nascoste dove si incontrano la cavità nasale e la gola.

La scoperta e i relativi dettagli sono stati pubblicati su Radiotherapy and Oncology e sono stati presentati come un’ottima notizia per i pazienti con tumori della testa del collo; nello specifico, ora gli oncologi sono a conoscenza del fatto che trattare siffatta area con le radiazioni potrebbe provocare effetti collaterali.

Come altri ritrovamenti fortuiti del mondo della scienza, l’organo è stato scovato per puro caso quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matthijs Valstar stavano studiando un nuovo tipo di scansione come parte della loro ricerca.

Inaspettatamente, durante le loro analisi, due aree nella parte superiore della rinofaringe (dietro il naso) si erano totalmente illuminate. Le ghiandole ivi stanziate sono molto simili alle più note produttrici di saliva.

“Le persone hanno tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì”, ha spiegato Vogel. “Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel rinofaringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa”.

I “nuovi” organi sono stati chiamati “ghiandole salivari tubariali” da Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET (tomografia a emissione di positroni) detta PSMA PET-CT. Essa è largamente impiegata per lo studio del cancro alla prostata.