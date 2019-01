Goldman Sachs: Apple potrebbe fare la fine di Nokia a causa della saturazione del mercato

La saturazione del mercato degli smartphone è un problema attuale e coinvolge tutte le fasce di prezzo. Basti pensare al fatto iPhone X sarebbe tornato in produzione dopo le deludenti vendite dell'ultima generazione, segno inequivocabile del fatto che le persone non vedano troppe differenze tra i vari dispositivi.

Ebbene, stando anche a quanto riportato dai colleghi di CultofMac, l'analista Rod Hall di Goldman Sachs ha effettuato una coraggiosa previsione: Apple potrebbe fare la fine di Nokia, prima "inondando" il mercato con smartphone che differiscono di poco tra loro e successivamente venendo acquisita da un'altra società. Infatti, Hall fa notare che anche la società finlandese era ritenuta un colosso del mondo degli smartphone, ma la sua politica aziendale l'aveva portata a dipendere dal cambio annuale del dispositivo dei propri clienti. Una volta che questi ultimi hanno visto che il proprio smartphone era in grado di fare essenzialmente le stesse cose del nuovo modello, in molti decisero di non acquistarlo, mettendo a serio rischio i guadagni dell'azienda.

Secondo Rod Hall, presto i clienti di Apple aggiorneranno i propri dispositivi con tempi sempre più lunghi (ogni 3/4 anni, ad esempio), cosa che darà molti problemi alla società di Cupertino. In effetti, quanto sta succedendo in questi giorni in casa Apple sembra andare in questa direzione e il problema sembra proprio essere il mancato interesse nell'aggiornare lo smartphone da parte di molti clienti. Ovviamente è ancora molto presto per dirlo, ma le previsioni non sono certo delle più rosee.