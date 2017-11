Goldman Sachs: i truck autonomi porteranno al taglio di 300.000 posti di lavoro

si appresta a presentare il truck a guida autonoma, di cui si è tanto discusso nelle ultime settimane, da parte di Goldman Sachs arrivano stime disastrose sui posti di lavoro che potrebbero saltare.

Secondo quanto riportato da alcuni analisti del famoso istituto finanziario, il settore degli autotrasporti pagherà a carissimo presso queste innovazioni portate dai giganti della Silicon Valley. In totale, saranno 300.000 i posti di lavoro all’anno che salteranno nel giro di circa 25 anni, quando i truck elettrici diventeranno uno standard.

Un fenomeno simile potrebbe avvenire anche per il settore dei trasporti e dei taxi e società di carsharing come Uber, che potrebbero risentire in maniera importanti delle automobili a guida autonoma.

Chiaramente però siamo ancora lontani dall’adozione, e sia per i Truck che per le vetture, devono ancora essere completati i test.

Ricordiamo che la presentazione del Tesla Truck è prevista per la giornata di oggi. Musk ha già affermato che si tratterà di una presentazione in grado di scioccare gli utenti.