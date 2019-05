Delle gomme da masticare di 10.000 anni fa contengono ancora DNA umano

Negli anni 90 in un sito preistorico sulla costa svedese, noto come Huseby Klev, sono state scoperte tre cicche di gomma. Questi tre vecchi chewing gum, hanno "nascosto" i loro segreti per decenni.

Solamente dopo anni i ricercatori hanno iniziato ad osservare i resti trovati, e nel dicembre dello scorso anno uno studio affermava di aver trovato del DNA. Adesso, dopo cinque mesi, il team ha pubblicato un documento che parla nel dettaglio dei pezzi trovati.

Le gomme in questione hanno ancora tracce di saliva dell'età della pietra. E da questo, gli scienziati sono sono stati in grado di trovare il DNA umano più antico proveniente dal sito di Huseby Klev.

Le cicche, costituite dalla resina della corteccia di betulla, appartenevano a due donne e un uomo. Ma queste gomme da masticare non facevano parte di un passatempo come oggi, questo materiale era, molto probabilmente, usato per costruire utensili.

"Il materiale che utilizzavano è fatto di corteccia di betulla, che è noto per essere stato usato come sostanza adesiva per la creazione degli strumenti litici dal Paleolitico Medio", spiegano gli autori, "ma anche per scopi ricreativi, e come cemento per riparare e sigillare vasi in legno e ceramica."

Questa scoperta può dirci molto sulla storia culturale della regione. Ad esempio gli autori pensano che potremmo aver bisogno di aggiornare la nostra comprensione dei ruoli nelle società mesolitiche. Il DNA trovato, è importante perché fornisce importanti informazioni sui rapporti sociali, eventuali malattie e del cibo con cui si nutrivano.

Queste scoperte servono a rendere più chiara la nostra comprensione del passato e, sopratutto, della storia dell'uomo. Di recente, si è infatti scoperto che l'uomo moderno possiede alcuni geni dell'uomo di Neanderthal