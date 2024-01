Queste gomme da masticare preistoriche rivelano un passato affascinante

Circa 9.700 anni fa, in un giorno d'autunno, un gruppo di persone era accampato sulla costa occidentale della Scandinavia. Erano cacciatori-raccoglitori che, dopo aver consumato dei pasti a base di carne di cervo, trote e nocciole, si stavano dedicando alla manutenzione dei loro utensili.

Quello appena descritto non è lo scenario di un romanzo ambientato nella preistoria ma un evento realmente accaduto, che conosciamo grazie a delle analisi compiute su delle antichissime gomme da masticare.

Questi chewing gum del Mesolitico erano fatti di resina di betulla e venivano masticati per poi essere utilizzati come una specie di colla su attrezzi in pietra e legno. Ovviamente, i nostri antenati non potevano immaginare che sarebbero stati tanto preziosi anche dopo così tanto tempo.

Grazie al DNA raccolto su questi campioni, i ricercatori sono riusciti a determinare il profilo genetico di questi nostri antenati, scoprendo che la costruzione degli attrezzi era un’attività a cui si dedicavano sia gli uomini che le donne.

Inoltre, le analisi hanno evidenziato la presenza di materiale genetico appartenente a diversi animali, una testimonianza unica della dieta degli antichi scandinavi.

Nella resina era anche intrappolato del DNA di diversi microorganismi, che suggerisce uno dei membri della comunità soffrisse di una grave infezione alle gengive chiamata parodontite. Non c’è da sorprendersi: l’invenzione dello spazzolino da denti era ancora molto lontana.