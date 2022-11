Google, nel 2023 addio all'app di Street View: il servizio sarà disponibile solo su Maps

Poco dopo la chiusura di Google Hangouts, ed a pochi mesi di distanza dal commiato a Google Stadia, il motore di ricerca ha confermato che un’altra applicazione si aggiungerà alla lista di quelle pensionate.

Si tratta dell’app Google Street View per Android ed iOS, che all’inizio del 2023 non sarà più accessibile e nel corso delle prossime settimane sarà rimossa dai relativi app store. Un portavoce di Google ha confermato a The Verge le indiscrezioni trapelate in precedenza e pubblicate da 9to5Google: l’applicazione sarà dismessa definitivamente da marzo 2023.

L’app Street View ormai non più utilizzata dagli utenti, in quanto Google ha integrato i relativi servizi direttamente in Google Maps, dove sarà possibile accedere al servizio di navigazione a 360 gradi basato sulle fotografie scattate dalle Google Car.

La web app di Street View, invece, continuerà ad esistere e quindi sarà possibile continuare a contribuire con le proprie immagini al servizio, oltre che sfogliarlo.

Le prime indicazioni della dismissione dell’applicazione erano arrivate nella versione 2.0.0.484371618, in cui erano presenti dei riferimenti più o meno espliciti a messaggi che parlavano dello spegnimento. Dopo che la notizia era diventata virale sul web, Google non ha potuto fare altro che confermare il tutto.

Cosa ne pensate di questa decisione? Fatecelo sapere nella sezione commenti.