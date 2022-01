Google abbandona i controversi FLoC per il tracciamento: arrivano i Topics, cosa sono?

Nel corso del 2021 Google si è vista costretta a cambiare le sue politiche e pratiche per il tracking dell’utenza. Dopo lo stop al tracciamento diretto, Big G annunciò la tecnologia FLoC attirando le critiche di DuckDuckGo e amanti della privacy. Ora tutto cambia nuovamente: Google ha abbandonato il controverso FLoC, abbracciando i nuovi Topics.

Per comprendere al meglio questa modifica repentina nella prassi del colosso di Mountain View, vediamo cos’è la tecnologia FLoC o Federated Learning of Cohorts: si tratta della suddivisione degli utenti Internet in coorti sulla base delle pagine visitate e ricerche effettuate, permettendo così alle aziende di rilasciare pubblicità non basate sul singolo individuo, bensì su un gruppo “grossolano” di internauti. Questo compromesso venne criticato da DuckDuckGo in quanto mossa comunque non in grado di tutelare la privacy dell’utenza.

A quanto pare il progetto sembra avere riscosso poco successo anche all’interno dell’azienda dato che, come ripreso da TechCrunch, i FLoC sono stati abbandonati a favore dei nuovi Topics. La spiegazione tecnica completa, con annessa API per studi approfonditi, è disponibile su GitHub ma noi, per praticità, la esplicheremo in termini semplici.

L’idea dei Topics (ovvero “argomenti”) è che il browser utilizzato classifichi i siti Web visitati sulla base di 300 argomenti standardizzati e generalizzati (che possono essere Sport, Automobili, Cibo, Musica, Ambiente, Videogiochi e quant’altro), offrendo quindi ai siti che supportano il nuovo codice tre argomenti casuali tra i cinque più visitati ogni settimana. Tra i fattori di influenza per l’algoritmo che deciderà le pubblicità, allora, non verranno più considerati fattori come sesso, età, razza o altri dettagli più sensibili. In aggiunta, gli utenti potranno rimuovere gli argomenti dall’elenco e disattivare l’intera API, se desiderato.

Come spiegato dal responsabile di Privacy Sandbox di Google, Ben Galbraith, “La progettazione dei Topics è stata ispirata da quanto abbiamo appreso dalle precedenti prove di FLoC. Questo ha portato a un sacco di ottimi feedback da parte della community. Topics sostituisce i FLoC con il processo di sviluppo aperto che volevamo per il Sandbox, e mostra che funziona davvero come previsto”.

Nel frattempo, Google sta lavorando su un nuovo visore AR.