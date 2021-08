Google abbandona Pixel 5 e Pixel 4a 5G: niente più unità in vendita, focus su Pixel 6

Google ha ufficializzato gli smartphone Pixel 6 con processore proprietario Google Tensor nel corso di questo caldo mese di agosto, dando i primi indizi in merito al lancio. Intanto, però, la società statunitense ha già confermato l’interruzione della produzione e delle vendite di Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G.

Big G ha dichiarato tale intenzione nel corso delle ultime ore, rilasciando anche un comunicato ufficiale a The Verge, da cui citiamo quanto segue: “Con le nostre previsioni attuali, riteniamo che il Google Store negli Stati Uniti esaurirà Pixel 4a 5G e Pixel 5 nelle prossime settimane dopo il lancio di Pixel 5a 5G. Questi prodotti continueranno a essere disponibili tramite alcuni partner fino ad esaurimento scorte”. In altre parole, i due smartphone che hanno guidato Google tra 2020 e 2021 stanno per dire addio al mercato.

Questo ciò non comporta la conclusione del supporto da parte del colosso di Mountain View, ma significa che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono particolarmente vicini al lancio sul mercato, attualmente atteso per il prossimo ottobre: del resto, la tendenza di casa Google è quella di interrompere la produzione e vendita dei suoi smartphone solo quando il rilascio della generazione successiva è imminente. I nuovi clienti interessati agli smartphone della serie Pixel dovranno dunque attendere qualche mese per aggiudicarsi Pixel 6 o la sua variante Pro.

Negli ultimi giorni è stato presentato ufficialmente anche Google Pixel 5a, variante più economica di Pixel 5.