Google abbonda: ancora 28 app e giochi in regalo per smartphone Android

A due giorni dagli ultimi regali dati dal Google Play Store agli utenti possessori di smartphone Android, Big G rilancia altri doni ancora proponendo ancora 28 applicazioni e giochi gratis per un periodo di tempo limitato. Ecco l’elenco completo assieme a qualche intrigante offerta su videogiochi per dispositivi mobili del robottino verde.

Applicazioni

English for all! Pro

Dark screen filter - Blue light - Night mode

Accumulator PDF creator

Giochi

klocki

My Winter Album

Bricks Breaker Pro

Calc Fast

Ghost Hunter - idle rpg (Premium)

Heroes Legend - Epic Fantasy

HopeSquare Pro

MinionSlayer: Growth Defense

Neo Monsters

Peppa Pig: Party Time

Sudden Warrior Plus (Tap RPG)

Tap Town - Soul Event

Truth Or Dare Pro

Zombie Defence Premium : Tap Game

Cake Duel

Chess from Kindergarten to Grandmaster

Connect: cute monsters and food. Casual game

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon

Superhero Robot Premium

Surface Trimino: increase the area. Casual game

Sword Warriors Premium

Dungeon Corporation VIP: An auto-farming RPG game!

Ruby Square: logical puzzle game (700 levels)

Stickman Warriors Dragon Legend Super Battle Fight

Tra i vari videogiochi ora in promozione segnaliamo in particolare 911 Operator, Bloons TD 6, FootLOL, MONOPOLY, Please Don’t Touch Anything 3D, Radio Commander, Sheltered, Super Soccer Champs, The Escapists 2, The Room e Worms 3. La lista integrale è però ancora più lunga e, agli appassionati del gaming mobile, consigliamo di consultare dunque la pagina dedicata da Android Police.

Sempre nell’universo Google si discute invece dei problemi relativi al futuro update a Google Chrome 100.