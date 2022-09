Google abbraccia iOS 16: svelati i widget per la lock screen di iPhone

In queste ore sono tanti gli sviluppatori che stanno aggiornando le loro applicazioni per supportare a pieno il nuovo iOS 16 di Apple lanciato ieri, che ha introdotto una nuova lock screen personalizzabile con i widget. Alla lista si è aggiunto anche Google, che ha svelato le novità in arrivo prossimamente.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google ha spiegato che tutte le sue app principali supporteranno a pieno i widget di iOS 16, ma non da subito. “Nelle prossime settimane”, nella fattispecie, gli utenti potranno aggiungere alla lock screen anche i widget di Google: si parte da quello di Gmail, che permette di ottenere rapidamente informazioni sul numero di messaggi non letti presenti nella propria casella di posta elettronica. Nello specifico, l’app di Gmail ne avrà due: uno indicherà semplicemente il numero di nuove mail, mentre l’altro sarà composto da un contatore che mostra conteggi dettagliati per ogni tipologia di mail (promozioni, social, spam e simili).

Per quanto riguarda Google Maps, il widget mostrerà in automatico il tempo stimato di arrivo, ma anche dettagli sui trasporti pubblici ed altro. Sarà possibile impostare delle scorciatoie che con un solo tap, ad esempio, mostreranno ristoranti, centri commerciali, caffetterie ed hotel.

Non poteva mancare chiaramente il widget perla Ricerca di Google: sarà possibile accedere rapidamente alla ricerca testuale ma anche a quella tramite fotocamera, passare alla ricerca vocale ed aprire strumenti come Google Transalte, Google Shopping e Google Scholar.

Tra gli altri widget in lavorazione ce n’è uno per Google Chrome, ma anche per Google Drive e Google News.