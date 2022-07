Google accetterà i pagamenti con servizi di terze parti sul Play Store, grazie al DMA

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Google ha annunciato che consentirà agli sviluppatori di app di offrire agli utenti europei sistemi di pagamento alternativi a quello proprietario.

La scelta arriva per conformarsi al Digital Markets Act approvato di recente dall’Unione Europea e che dovrebbe entrare in vigore non prima della primavera del 2023. Il colosso dei motori di ricerca ha spiegato che queste modifiche sono state implementate per assicurarsi di “rispondere alle esigenze degli utenti”.

Per gli sviluppatori che decideranno di utilizzare un sistema di pagamento alternativo, però, resteranno le commissioni di servizio da versare a Google per ogni transazione. Il gestore infatti ha sottolineato che ridurrà questa commissione del 3%,il che si traduce in una commissione del 27% per tutti quegli sviluppatori che guadagnano più di 1 milione di Dollari in un anno.

Big G ha sottolineato che non rimuoverà più le app che sfruttano sistemi di terze parti per i pagamenti, ma solo a patto che queste soddisfino i requisiti previsti.

Da parte di Apple, intanto, non sono arrivate ancora aperture di questo tipo per il proprio App Store. Il colosso di Cupertino ha sempre mostrato un atteggiamento di chiusura nei confronti di questi sistemi, ma la normativa europea ormai lo prevede.