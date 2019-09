Google si accorda col fisco francese: multa da 965 milioni di Euro

Nella giornata di ieri la procura di Parigi ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Google per il pagamento di 965 milioni di Euro di multa allo scopo di porre fine a due contenziosi che vedevano il colosso di Mountain View contrapposto al fisco del paese transalpino.

La società di Larry Page ha accettato di pagare 500 milioni di Euro per chiudere l'inchiesta legata alle accuse di frode fiscale, e la restante parte (465 milioni di Euro) in tasse arretrate.

Google chiude in questo modo un'inchiesta che durava quattro anni. Durante questo lasso di tempo, i commissari francesi del Parquet National Fiancer hanno esaminato le attività del motore di ricerca per evidenziare possibili attività illecite messe su per aggirare il pagamento delle tasse. Ad essere finita sotto la lente dei commissari del tribunale la filiale irlandese di Big G, che negli ultimi tempi è stata più volte oggetto di critiche da parte dei paesi membri dell'Unione Europea. Secondo quanto affermato dall'accusa, Google non avrebbe remunerato in maniera consona il ramo francese, allo scopo di diminuire l'imponibile fiscale da versare al fisco tra il 2011 e 2016.

"Siamo convinti che una riforma coordinata del sistema fiscale internazionale sia il modo migliore per fornire un quadro chiaro per le società che operano in tutto il mondo" ha affermato un portavoce del gigante del web poco dopo l'annuncio dell'accordo, arrivato da parte del pubblico ministero Pierre-Oliver Amadee-Manesme. L'avvocato di Google, Antonin Levy, ha specificato che "questo accordo transattivo risolverà tutte le controversie tra le due parti".

Non è la prima volta che Google raggiunge accordi di questo tipo nel Vecchio Continente: in Italia si è accordata con il fisco per un totale di 306 milioni di Euro, ma tra i paesi più severi in questa materia figura sicuramente la Francia, che ad inizio Febbraio ha multato Apple per 571 milioni di Dollari.