Google ora può anche accordare la vostra chitarra: come accedere all'accordatore

Da oggi, Google può anche accordare la vostra chitarra. Come svelato da un rapporto di AndroidPolice, infatti, il motore di ricerca ha implementato un nuovo easter egg per venire incontro alle esigenze di tutti i chitarristi.

Per accedere, basta semplicemente cercare nel form "Accordatore Google" e quindi abilitare il microfono sul vostro smartphone, tablet o PC. A questo punto vi basterà pizzicare ogni corda per capire se è accordata o no.

L'interfaccia grafica è simile a quella delle migliaia di app simili che permettono di accordare le chitarre: una volta suonata una corda, Google riuscirà a rilevare la nota e fornirà tutte le informazioni su come darle la giusta tensione.

E' chiaro che si tratta di una funzione utile per i chitarristi che necessitano di un accordatore al momento, mentre probabilmente i più esperti continueranno ad utilizzare soluzioni più avanzate che permettono di accedere a feature più specifiche.

In settimana, è arrivato l'annuncio che l'Assistente di Google si potrà attivare anche senza "Hey Google", in modo tale da rendere l'utilizzo ancora più immediato e semplice. I sette giorni che si stanno per concludere sono stati anche molto importanti dal fronte della sicurezza degli account di Big: il motore di ricerca ha infatti annunciato che l'autenticazione a due fattori sarà attivata di default per tutti gli utenti Google.