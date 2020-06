Google sotto accusa: 'Chrome traccia gli utenti in modalità Incognito', chiesti 5 miliardi

Reuters riporta la notizia secondo cui negli USA sarebbe partita una class action nei confronti di Google per il tracciamento degli utenti effettuato da Chrome. La proposta è stata presentata nella giornata di ieri presso la corte federale di San Josè, in California, ed è caratterizzata da una richiesta di 5 miliardi di Dollari di risarcimento.

Le accuse mosse nei confronti del motore di ricerca sono pesantissime. In particolare, si sostiene che il colosso di Mountain View starebbe continuando a raccogliere le informazioni sulle attività online degli utenti anche quando questi attivano la modalità incognito del browser, che è sviluppata proprio per scongiurare questa pratica.

Nella notizia pubblicata dall'agenzia di stampa si legge che "Google raccoglie i dati tramite Google Analytics, Google Ad Manager ed altre applicazioni e plug-in di siti web, comprese le app per smartphone indipendentemente dal fatto che gli utenti facciano click su annunci supportati da Google. Questo aiuta Google a conoscere amici, hobby, cibi preferiti, abitudini d'acquisto e persino le cose più intime e potenzialmente imbarazzanti che cercano online". Nella denuncia si legge che "Google non può continuare a raccogliere dati di nascosto anche quando non è autorizzata".

Dal suo canto, Alphabet ha risposto che si difenderà "vigorosamente da queste accuse. La modalità di navigazione in incognito di Chrome offre la possibilità di navigare in internet senza che l'attività venga salvata sul browser o dispositivo. Come diciamo chiaramente ogni volta che si apre una nuova scheda in incognito, i siti web potrebbero essere in grado di raccogliere informazioni sull'attività".

I tre querelanti hanno chiesto un risarcimento pari a 5.000 Euro per ogni utente.

La notizia arriva a qualche giorno dal lancio della versione 83 di Chrome che ha introdotto un'ampia gamma di novità proprio dal fronte della sicurezza. Secondo le ultime indiscrezioni, Google starebbe lavorando anche per potenziare l'editor PDF di Chrome.