Google ha acquisito CloudSimple, azienda che ha lavorato anche con Microsoft

Dopo l'acquisizione di Fitbit risalente a qualche settimana fa, Google ha messo a segno un altro importante colpo: l'azienda di Mountain View ha preso sotto la sua "ala protettrice" CloudSimple, società che in passato ha lavorato a stretto contatto con Microsoft.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e come potete leggere sul blog ufficiale di Google, la società californiana avrebbe deciso di effettuare quest'acquisizione per rafforzare il suo team che lavora alla migrazione dei dati tramite cloud. CloudSimple ha già collaborato con l'azienda di Mountain View per via di Google Cloud Platform. Sembra quindi evidente che BigG si sia trovato bene con il team e alla fine abbia deciso di acquisire l'intera azienda.

Al momento in cui scriviamo, non è stata ancora resa nota la cifra legata all'acquisizione. Tuttavia, il cloud sta diventando sempre più importante per aziende del calibro di BigG e quindi non sorprenderebbe che l'azienda di Mountain View abbia pagato profumatamente l'acquisizione.

In ogni caso, si tratta chiaramente di un "acquisto" strategico da parte di Google, visto che CloudSimple ha collaborato anche con Microsoft. "Sono incredibilmente orgoglioso del team [...] di CloudSimple. [...] Siamo incredibilmente entusiasti di far parte di Google Cloud", ha dichiarato Guru Pangal, CEO di CloudSimple. Insomma, Google ha messo a segno un altro dei suoi colpi.