Google ha acquistato Android? Sì, l'acquisizione è di molti anni fa

Al giorno d'oggi è impensabile slegare Android da Google, ma un c'è stato un tempo in cui il popolare sistema operativo non apparteneva all'azienda di Mountain View. Chi ha un po' più di anni sulle spalle potrebbe infatti ricordarsi dell'acquisizione di Android da parte di BigG, ma per gli altri vale la pena fare un salto nel passato.

Ebbene, come ricordato anche da Android Authority, l'11 luglio 2005 Google acquistò il progetto di quella che all'epoca era una startup. Certo: il nome di quella piccola realtà era Android Inc e la mossa venne annunciata al pubblico un po' più in là. Col senno di poi, quella effettuata ormai quasi 18 anni fa (sì, avete capito bene) può sicuramente essere definita una delle migliori acquisizioni effettuate da BigG.



A quali cifre si fa riferimento? Il costo dell'operazione fu di 50 milioni di dollari, cifra bassa se si pensa alla portata che il progetto Android avrebbe avuto in seguito. In ogni caso, per i tre anni successivi al 2005 Google si concentrò sullo sviluppo di una prima versione del sistema operativo per dispositivi mobili che oggi un po' tutti conoscono. Non è dunque un caso che Android 1.0, prima versione commerciale dell'OS, arrivò nel 2008 su T-Mobile G1/HTC Dream.



Pensate che Android Inc era stata fondata nel 2003 e vedeva tra i suoi cofondatori il noto Andy Rubin, ex dipendente di aziende come MSN e Apple. Inizialmente l'OS Android sarebbe stato presentato ai primi investitori in forma di sistema operativo per fotocamere digitali, ma poi il progressivo passaggio degli utenti ai cellulari portò a un cambio di rotta. A un certo punto il progetto sembrò incontrare difficoltà economiche, ma alla fine un incontro tra i cofondatori di Android e Google (avvenuto a gennaio 2005) e una dimostrazione di un prototipo a Larry Page e Sergey Brin portarono all'acquisizione. Il resto è storia.